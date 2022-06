Para comemorar a data serão homenageados alguns profissionais do município de Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 03/06/2022 08:00

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras instituiu, em seu calendário oficial, as solenidades comemorativas ao Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro. Com autoria do vereador Maurício Braga Mesquita, a Lei nº 2673/2022 foi sancionada no dia 25 de maio pelo prefeito Marcelino Carlos Dias Borba. O reconhecimento é fruto das ações do projeto de “Interiorização” do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ).

Para a Tecnóloga Andréa Amorim Rebelo Fernandes, representante adjunta do CRA-RJ em Rio das Ostras, a lei vai dar mais visibilidade para a profissão, não só para os Administradores, mas também para os gestores de recursos humanos, pessoal da logística, marketing, processos gerenciais entre outros. “Enfim, todos os profissionais voltados à gestão. Saber que a prefeitura acatou essa solicitação agrega valor à ciência da administração”, ressalta.

A representante também revelou que para comemorar a data serão homenageados alguns profissionais do município de Rio das Ostras, que vão ser indicados por seus respectivos pares ou associações.

Segundo o presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, os representantes do Conselho têm como objetivo manter bom relacionamento com as autoridades e aproximar a instituição do poder público, visando a valorização da categoria.

- Ao todo, 25 municípios do estado, incluindo agora Rio das Ostras, já celebram o Dia do Administrador, em 9 de setembro. Até o fim do ano, nosso desejo é conseguir com que todos os municípios do Rio de Janeiro possam instituir a data no calendário oficial – enfatiza Dal Pai.

Interiorização

Além da conquista do Dia do Administrador nos municípios, os representantes do CRA-RJ no interior são responsáveis pela apresentação aos secretários de Administração e outras autoridades, a fim de estreitar os laços com o governo municipal e com a gestão pública; por incentivar a participação em eventos e palestras virtuais nas Instituições de Ensino; e reforçar a importância dos convênios nas regiões através do Clube de Serviços, a fim de ampliar ainda mais a rede de descontos e vantagens para os registrados.