Pirozi se apresenta na sexta, dia 16, às 20h30, abrindo a programação do palco Arthur Maia, carinhosamente conhecida como Casa do Jazz, em Costazul - Divulgação

Publicado 10/06/2022 08:00

Rio das Ostras - A 18ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival promete tirar o fôlego dos amantes do gênero. Cinco palcos, 25 grupos e mais de 70 horas de boa música entre os dias 16 e 19 de junho, durante o feriadão de Corpus Christ. A tradição de mesclar artistas internacionais e locais na programação se mantém e quem estreia no palco Arthur Maia, carinhosamente conhecida como Casa do Jazz, em Costazul, é o cantor e compositor Bruno Pirozi.

Pirozi se apresenta na sexta, dia 16, às 20h30, abrindo a programação do palco. O artista apresentará releituras de “Flutua”, de Johnny Hooker, “Androgenismo”, conhecida pelo grupo Almondegas, “Mestre Jonas”, de Sá & Guarabyra e “Mamãe Natureza”, de os Mutantes, primeira banda de Rita Lee.

Bruno vai mostrar músicas autorais como o folk “Its only love” e “Poeira Cósmica”, vencedora do Festival de Música do Sesc. Ambas canções estão gravadas no disco “Homem do Interior.

Para a Casa do Jazz, o cantor preparou um repertório elétrico para fazer as pessoas dançarem.

“Quero fazer um show quente, bem movimentado. O público pode esperar muito blues, folk e rock. Será uma apresentação bem diferente de tudo que já fiz. Cantar no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival é assinar um reconhecimento como artista local. É uma realização pessoal que não sei descrever”, contou.

No palco, Bruno Pirozi, que também toca violão em algumas músicas, se apresenta com Maurício Libardi Jr, no teclado (que assina a produção musical), Rodolpho Mendes, na guitarra, e Juninho da Percussão, na bateria.

Em 2021, Bruno fez uma participação com a banda Última Hora no palco Arthur Maia com “Blues da Piedade” e “It’s only love”.

PROGRAMAÇÃO – Além de Bruno Pirozi, o Palco Arthur Maia apresenta no dia 16 a banda Tangerine e a Back2Blues. No dia 17, sexta, toca Xandão Tavares, Mamooth Band e Paiol Sonoro. No sábado, dia 18, é a vez de Tango Revirado Trio, Km 50 e Stephan Vidal Reeubes Band.