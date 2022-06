A ação da Coordenadoria está em conformidade com as diretrizes previstas na nova Lei Municipal, nº 25232021 - Divulgação

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Defesa Civil de Rio das Ostras retomou em junho o trabalho de vistoria das áreas urbanizadas sujeitas a deslizamento de terra no Município. Esse monitoramento faz parte da atualização do Plano de Contingência para Desastres Naturais, elaborado pela Defesa Civil em parceria com as secretarias que compõem o Sistema Municipal de Defesa Civil (SIMDEC).

A ação da Coordenadoria está em conformidade com as diretrizes previstas na nova Lei Municipal, nº 2523/2021, que estabeleceu o Programa Municipal de Informações e Contingência para as Chuvas, onde normatiza as ações que devem ser executadas pelos órgãos do SIMDEC para eliminar ou atenuar os riscos de desastres causados por chuvas intensas, como em casos de alagamentos, enchentes, inundações e deslizamentos.

Nesta primeira fase, os agentes da Defesa Civil estão realizando vistorias nas áreas já mapeadas com objetivo de verificar a evolução da área de risco, os avanços na degradação dos terrenos, se existem novas moradias em risco ou se as moradias já identificadas sofreram alguma alteração nas condições de segurança.

A equipe também está coletando as demandas da população destas áreas para que, em casos de maior complexidade, a Defesa Civil juntamente com os demais órgãos que compõem o SIMDEC atue para buscar soluções que atendam a necessidade das demandas coletadas.

VISITAS DA DEFESA CIVIL AS ÁREAS DE RISCO - As equipes já estiveram nas áreas de risco de deslizamento das localidades de Nova Cidade, Casa Grande, Rocha Leão e Palmital. A previsão é de que, nas próximas semanas, as áreas do Âncora e Mar do Norte também sejam visitadas pelos agentes.

Após a coleta de dados haverá uma atualização dos mapas de risco dentro do novo Plano de Contingência para Chuvas Intensas em processo de elaboração, que deve seguir a nova regulamentação municipal para simplificação das informações e para que esteja acessível a todos.

CONTATOS - Os telefones da Defesa Civil estão à disposição da população para as dúvidas e demandas relacionadas a situações de risco. O contato pode ser feito por meio do número 199 ou (22) 2760-8394, que funcionam 24h.