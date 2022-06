Em todos os cinco palcos do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival terá um ponto de coleta de alimentos - Divulgação

Publicado 14/06/2022 12:09

Rio das Ostras - Não é obrigatório, mas é um ato de solidariedade. Em tempos de pandemia, o maior Festival de Jazz & Blues da América Latina, que acontecerá de 16 a 19 de junho, vai ter pontos de coleta de alimentos não perecíveis do programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ – Mesa Brasil - em todos os palcos. A doação é espontânea e tudo que for arrecadado vai ser distribuído aos projetos sociais do Município.

O Sesc RJ, com apoio do Sindicomércio, trará o Mesa Brasil Sesc RJ para o Festival, com o objetivo de recolher alimentos e ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, que vêm sofrendo com o desemprego e a fome em Rio das Ostras.

A equipe de nutrição do programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ sugere como prioridade nas doações o arroz, feijão, macarrão e leite em pó, mas todo tipo de alimento será recebido. Os alimentos arrecadados serão revertidos para instituições socioassistenciais atendidas pelo programa em Rio das Ostras, como creches e abrigos, sendo utilizados para consumo dentro da instituição e também para a distribuição final.

MESA BRASIL SESC - É uma Rede de Bancos de Alimentos que combate a fome e o desperdício, e atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais.