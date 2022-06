A proposta é proporcionar uma experiência única e inovadora, apresentando aos visitantes a oportunidade de conhecer as fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo - Divulgação

Publicado 13/06/2022 14:26

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai sediar na próxima terça-feira, dia 14, o evento ‘Ação Procon’, que leva uma série de ações da Enel Distribuição Rio para os seus clientes do Município. A iniciativa acontece na Praça José Pereira Câmara, no Centro. O evento integra as comemorações pelos dez anos do Procon na Cidade, celebrado no dia 27 de junho.

Um dos serviços disponíveis será a Unidade Móvel de Atendimento, que vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

VAN EXPERIENCE - A Enel Rio também levará para a iniciativa sua Van Experience, um veículo adaptado com equipamentos interativos e recursos audiovisuais, além de ferramentas de inclusão e acessibilidade. A proposta é proporcionar uma experiência única e inovadora, apresentando aos visitantes a oportunidade de conhecer as fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo.

Para gerar uma troca de experiências com o visitante, a Enel Van Experience propõe uma série de atividades: jogos, vídeos interativos em telas touch, quadro de realidade aumentada e um dispositivo de geração de energia solar, localizado no teto da Van, que pode ser monitorado pelos visitantes.

Além disso, o espaço conta com um mapa tátil onde todos os visitantes, incluindo pessoas com deficiência visual, poderão visualizar o mapa do Brasil, com suas usinas hidrelétricas e eólicas sinalizadas. Outras ferramentas de inclusão e acessibilidade, como uma rampa de acesso, audiodescrição, legendas para os vídeos, parede tátil e fones antirruído, também estarão disponíveis ao público.

Quem comparecer no evento também poderá participar de palestras sobre o uso eficiente de energia, com a possibilidade de trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED no estande do Enel Compartilha Consciente.

“Esse evento comemorativo do Procon visa valorizar e conscientizar o consumidor ri-ostrense, que poderá ter acesso a diversos serviços ofertados em um único lugar”, destaca o coordenador do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu.