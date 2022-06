Doação de alimentos arrecadados no Festival de Jazz - Divulgação

Publicado 23/06/2022 15:31 | Atualizado 23/06/2022 15:31

Rio das Ostras - Boa música e solidariedade. Durante o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, os participantes puderam doar espontaneamente alimentos não perecíveis. A iniciativa foi promovida pelo programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ – Mesa Brasil com o apoio do Sindcomércio.

Todos os alimentos arrecadados nos cinco palcos do Festival já foram entregues à Associação Pestalozzi de Rio das Ostras e vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por essa instituição.

"Temos o compromisso social com nossa cidade porque sabemos o quão importante é ter este olhar sensível com a população mais vulnerável. A arte e a solidariedade podem caminhar juntas", disse Marcelo Ayres, embaixador do Programa Mesa Brasil.

O Mesa Brasil Sesc é uma Rede de Bancos de Alimentos que combate a fome e o desperdício. No programa são atendidas prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais.