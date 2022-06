Governador Cláudio Castro esteve em Rio das Ostras e anunciou o retorno das obras da escola - Divulgação/Matheus Müller

Governador Cláudio Castro esteve em Rio das Ostras e anunciou o retorno das obras da escolaDivulgação/Matheus Müller

Publicado 23/06/2022 15:33 | Atualizado 23/06/2022 15:36

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu nesta quinta-feira, dia 23, a visita do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a cerimônia de retomada às obras de construção e reforma do Colégio Estadual Maurício Medeiros de Alvarenga, na localidade do Village, que deve atender cerca de 1. 600 estudantes do Município somente no período diurno.

O chefe do executivo estadual anunciou o retorno da obra ainda nesta sexta, dia 24. Na solenidade, o termo de ordem de início e reforma das obras foi assinado.

A nova unidade fica localizada na Rua Irmã Faustina s/n° – quadra 09, lote 14, no Village, e contará com 20 salas de aula com capacidade para 40 alunos cada, um auditório para receber 140 pessoas, cozinha, refeitório, banheiros, biblioteca, dois laboratórios, dois pátios (interno e externo) e uma quadra de esportes e vestiários.