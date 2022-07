Em parceria com o Sesc RJ, a Capital Fluminense do Jazz e do Blues estará na 20ª edição do Festival, considerado um dos maiores eventos de multilinguagem do Brasil - Divulgação

Publicado 14/07/2022 13:52 | Atualizado 14/07/2022 14:05

Rio das Ostras - O Festival Sesc de Inverno vai descer a serra fluminense para agitar cidades da Região dos Lagos. Nos dias 23 e 24 de julho, expoentes da música nacional, como o trio de irmãos Melim e Lenine - que toca com seu filho Bruno Giorgi - sobem ao palco do evento na Praça São Pedro, no Centro. Oficina de Xilomóvel, teatro e performances circenses também estão na programação, que é toda gratuita.



O Festival, que atua como um dos principais formadores de público do país, impulsiona a troca de experiências e a circulação de artistas e ideias no Estado do Rio, mantém a gratuidade dos eventos e vem democratizando o acesso ao bem cultural, e contribui para o incremento do turismo, a geração de renda e fomento da economia local.



“O Sesc compreende a Cultura como um processo de transformação social. Quanto mais cidades o Sesc levar várias linguagens de arte, mais a arte será democratizada”, contou Marcelo Ayres, presidente do Sindicato do Comércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim.

O Festival tem o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras.



PROGRAMAÇÃO - No dia 23, sábado, a partir das 15h, haverá Oficina Xilomóvel, performances circenses com a peça “Tal pai, tal filho” e às 20h, o trio de irmãos Melim encerra a programação.