A unidade móvel da Enel oferece os mesmos serviços das lojas físicas à população de Rio das Ostras. As datas e locais de atendimentos são divulgados previamenteDivulgação

Publicado 22/07/2022 22:22 | Atualizado 22/07/2022 22:24

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras divulgou nesta semana que os processos contra a empresa Enel, acumulam um total em multas já aplicadas de R$ 1.498.195,77. Referentes a má qualidade da prestação de serviço de energia elétrica no município, como por exemplo, a demora do atendimento da loja física e as falhas no fornecimento de energia elétrica, principalmente na localidade de Cantagalo.



O Procon afirmou que, alguns dos processos estão em fase administrativa e ainda cabem recursos, respeitando assim o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou ao O DIA que registrou, neste ano, 14 multas aplicadas pelo Procon de Rio das Ostras por motivos diversos, totalizando cerca de R$ 750 mil.

Sobre a demora no atendimento da loja física, a distribuidora esclarece que recebeu duas multas, que estão em fase de recurso, visto que foi editada uma lei municipal estabelecendo o prazo máximo de 30 minutos para atendimento, o que viola o dispositivo da Aneel que prevê o atendimento em até 45 minutos.

A Enel Rio ainda ressaltou que, visando melhorar os atendimentos no município, fez uma parceria com o Procon para levar a unidade móvel de atendimento da distribuidora para diversos bairros da cidade até o fim do ano.



Com relação à qualidade do fornecimento, a companhia informa que há um processo administrativo individual aberto por reclamação de uma consumidora, referente ao bairro de Cantagalo. A distribuidora atuou neste caso com a instalação de medição gráfica para análise da qualidade e aguarda o resultado.



A Enel Distribuição Rio informou que tem investido fortemente na modernização, automação e ampliação da capacidade da rede elétrica nos 66 municípios atendidos pela empresa, com foco na melhoria contínua da qualidade do serviço prestado aos clientes.

De acordo com a Enel, apenas nos últimos três anos, a empresa investiu mais de R$ 2,6 bilhões em sua área de concessão, dos quais mais de R$ 1 bilhão foram aplicados apenas em 2021. Como resultado, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, a empresa reduziu em 38% a frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora) e em 26% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora). Em 2022, a distribuidora segue executando investimentos estratégicos, que incluem obras estruturais e ações de manutenção.