O órgão realizou diversas fiscalizações e instaurou inúmeros processos administrativos - Divulgação

Publicado 19/07/2022 20:16 | Atualizado 19/07/2022 20:19

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras multou em quase R$1,5 milhões a empresa Enel, após algumas falhas na prestação de serviço de energia elétrica no Município O órgão realizou diversas fiscalizações e instaurou inúmeros processos administrativos. Dentre os problemas estão a má qualidade e a demora no atendimento da loja física da empresa; as falhas no fornecimento de energia elétrica (picos de energia) que atingem diversas localidades, principalmente a localidade de Cantagalo; a falha na prestação de serviços de podas de árvores, que constantemente são solicitadas e não atendidas; além da má qualidade do sistema das redes elétricas, que ocasionam perdas materiais aos munícipes da Cidade.

Ao todo, somam-se diversos processos, que acumulam um total em multas já aplicadas de R$ 1.498.195,77. Alguns dos processos estão em fase administrativa e ainda cabem recursos, respeitando assim o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O Procon de Rio das Ostras-RJ vem realizando incursões em diversas localidades do Município, atendendo as solicitações da população que constatam a falha na prestação do serviço.

“O órgão busca estar presente em todos os segmentos. Nosso objetivo é dar máxima proteção aos consumidores da nossa Cidade. Não vamos tolerar que empresas persistam em falhas de prestação de serviço sem que regularizem e apresentem melhorias para todo rio-ostrense”, declarou o coordenador executivo do Procon, Rafael Macabu.

A população pode ajudar o Procon Rio das Ostras realizando denúncias de irregularidades em sua localidade por meio do número de Whatsapp (22) 2771-6581 (whatsapp da fiscalização) ou pelo e-mail faleprocon@gmail.com.

O cidadão também pode ir presencialmente no órgão, no Centro de Cidadania, localizado na Avenida das Casuarinas, nº 595, sala 01, no Âncora.