Publicado 22/07/2022 23:11

Rio das Ostras - O terceiro final de semana do Campeonato Veterano 22 reserva bons jogos para os torcedores rio-ostrenses. Neste domingo, dia 24, às 8h, Operário e Veterostra se enfrentam no Centro de Treinamento Gilson Zarour - CBF, Botafogo R.O. e Nova Cidade, no Operário e Liberdade e Califórnia jogam em Mariléa. Com início às 10h, jogam Mariléa e União Recanto no CBF, Empório Terra Firme e Nova Esperança no Operário e Santa Helena e Mar do Norte no campo do Mariléa.

ARTILHARIA DO CAMPEONATO - Ainda sem avalição oficial dos melhores jogadores da competição pela organização do evento, o jogador do Operário F.C, Márcio Ferreira Costa Terra, de 44 anos, está na liderança da artilharia do campeonato com 4 gols, seguido do atleta do Nova Cidade, Vagner Rosa Faria, com 2 gols. Altair José dos Santos, Luiz Felipe Pereira Corrêa, Raphael Gustavo Monteiro da Silva, da equipe Donos da Bola, Wallace Lima Cezar, do Nova Esperança, Paulo Henrique Freitas Gomes, do Califórnia, Wallace Alves Cândido, do Mar do Norte e Maxon Luiz Dias e Marielo Santos, do Liberdade, também marcaram 2 gols cada.

RESULTADOS PARCIAIS - Depois de duas rodadas, a tabela do Campeonato Rio-ostrense Veterano 2022 já começa a mostrar as equipes mais cotadas para seguir ocupando a liderança na competição.

No Grupo A, Operário F.C. e Donos da Bola seguem com 3 pontos e dois jogos, cada. Veterostra e Mariléa têm a mesma pontuação com apenas uma partida.

O Grupo B tem Empório Terra Firme, Nova Esperança e Nova Cidade nas primeiras colocações. O Empório e Nova Cidade têm 3 pontos após uma partida e Nova Esperança têm 3 pontos após duas partidas. Já no Grupo C, Liberdade tem 4 pontos após duas partidas e Santa Helena, 3 pontos depois da disputa de um jogo.

Botafogo R.O., Rocha Leão, Mar do Norte, Califórnia e Flamengo R.O. tem 1 ponto, cada e União Recanto ainda não pontuou na competição. Confira as tabelas abaixo com os detalhes do Campeonato, número de vitórias e saldo de gols de cada uma das 15 equipes que disputam o Campeonato.