Também foram instalados equipamentos fotovoltaicos em duas escolas e realizado o retrofit de climatização do Pronto SocorroDivulgação

Publicado 01/08/2022 15:02 | Atualizado 02/08/2022 14:50

Rio das Ostras - Distribuição Rio inaugurou na última quinta-feira (28) as obras de modernização da iluminação de escolas municipais e do Pronto Socorro Municipal Rosa da Conceição em Rio das Ostras. Por meio do seu programa de Eficiência Energética, a distribuidora investiu mais de R$924 mil no retrofit de 5.431 lâmpadas ineficientes por tecnologia LED. Esta ação faz parte do edital de Chamada Pública de Projetos em que os projetos beneficiados são financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

As escolas contempladas são: Colégio Municipal Professora América Abdalla, CIEP – Brizolão Mestre Marçal Municipalizado; E.M. Francisco de Assis Medeiros Rangel, E.M. Inayá Moraes D’Couto, E.M. Padre José Dilson Dórea, E.M. Sebastião Louback e Instituto Municipal de Rio das Ostras (IMERO). Essas duas últimas foram contempladas ainda com a instalação de sistemas fotovoltaicos com 168 módulos, totalizando 60 kwp de potência instalada. No pronto socorro, também foi feito um retrofit de climatização de 30 equipamentos de ar-condicionado para tecnologia inverter.

Estiveram presentes na cerimônia Leonardo Soares, responsável de Sustentabilidade da Enel Rio; Margarete Heleno, coordenadora de Projetos de Eficiência Energética da Enel Rio; Cícero Lopes, responsável Técnico da Eden Tecnologia; Maurício Henriques Santana, Secretário de Educação, Esporte e Lazer de Rio das Ostras; subsecretária de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Doutora Jane Teixeira - que representou a Secretaria de Saúde do Município e diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino.

O secretário de Educação, Esporte e Lazer, Maurício Henriques - que representou o prefeito Marcelino Borba - falou sobre a alegria de receber o projeto. “Durante o processo, optamos por escolas maiores para aproveitar toda a eficiência energética. Vamos estar todos os dias trabalhando e buscando mais investimentos como esse que geram mais economia e contribuem com a sustentabilidade e o meio ambiente, que também são vertentes nas quais a Enel atua”.

O projeto, em todas as instituições, garantirá economia de energia de aproximadamente 600 MWh/ano, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 294 residências por um ano. Em Reais, isso representa uma economia na conta de energia de mais de R$363 mil anualmente.

“A realização desses projetos é importante não só pela economia gerada, mas pela conscientização ambiental que promove nas pessoas. As lâmpadas de LED possuem maior durabilidade. Isso vai haver menos ocorrências de lâmpadas queimadas nos colégios. Já os sistemas fotovoltaicos e o retrofit do sistema de climatização vão gerar uma economia significativa para as instituições”, explica Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Distribuição Rio.

O projeto de eficiência energética também traz, além dos benefícios econômicos, um impacto positivo ao meio ambiente. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, evitam a emissão de mais de 37 toneladas por ano de gás carbônico (CO₂), um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 265 árvores por ano.

Chamada Pública de Projetos

Desde 2015, A Enel Distribuição Rio já investiu R$14,2 milhões em 43 projetos, que, além de troca de lâmpadas, prevê substituição de aparelhos de ar-condicionado e instalação de usinas fotovoltaicas, entre outras iniciativas. Os projetos são financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).