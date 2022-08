As apresentações começarão às 18h, na Avenida Amazonas, e até às 20h, o grupo percorrerá a orla e os demais estabelecimentos comerciais do Centro - Divulgação

As apresentações começarão às 18h, na Avenida Amazonas, e até às 20h, o grupo percorrerá a orla e os demais estabelecimentos comerciais do CentroDivulgação

Publicado 13/08/2022 10:52 | Atualizado 13/08/2022 10:55

Rio das Ostras - Para assumir de vez o título de Capital Estadual do Jazz & Blues conferido em 2011, Rio das Ostras lança neste fim de semana, dias 12 e 13 de agosto, o projeto-piloto “Jazz na Rua”.

A Ostras Band, formada por músicos de Rio das Ostras, fará apresentações itinerantes de Jazz e Blues, no melhor estilo “Street Band” de New Orleans, pelas ruas das principais áreas turísticas da Cidade – Centro e Costazul, e também visitará os bares e restaurantes.

As apresentações começarão às 18h, na Avenida Amazonas, e até às 20h, o grupo percorrerá a orla e os demais estabelecimentos comerciais do Centro. Em seguida, a Ostras Band vai para Costazul e visitará também bares e restaurantes da Avenida Roberto Silveira e Orla. No repertório, jazz, blues e autorais.

O projeto faz parte do trabalho de formatação de um Roteiro Gastronômico que está em andamento e reúne a Administração Pública e a iniciativa privada sob coordenação do Sebrae RJ. A ideia é criar um roteiro que além da gastronomia também divulgue a cultura do jazz e blues na Cidade.

Ostras Band – A banda é formada por músicos locais – Luiz Felipe no sax, Cássio Acioli na percussão e Leandro Márcio no trompete. As apresentações desta semana são patrocinadas pelo Hotel Vilarejo Praia e pela Ostrastur Turismo.

“O objetivo é imprimir na Cidade a cultura do Jazz e Blues durante o ano inteiro, e não somente durante o Festival que acontece anualmente. A banda passará pelos bares, restaurantes e pontos turísticos também para incentivar a adesão dos empresários ao futuro projeto de Roteiro Gastronômico do Jazz & Blues, que estamos trabalhando para formatar”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira.