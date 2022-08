Outra ação importante ainda na primeira semana de operação da Rio+Saneamento foi a instalação de uma bomba adicional no Rio Macaé - Divulgação

Outra ação importante ainda na primeira semana de operação da Rio+Saneamento foi a instalação de uma bomba adicional no Rio MacaéDivulgação

Publicado 11/08/2022 10:20 | Atualizado 11/08/2022 10:38

Rio das Ostras - Desde o início das operações da Rio+Saneamento no dia 1º de agosto, a concessionária não tem medido esforços para garantir a melhoria do sistema de abastecimento de água para o município de Rio das Ostras, na Região Litorânea. A cidade enfrenta, historicamente, um problema de falta de água, cenário que foi ainda mais agravado pela estiagem. Neste período, a redução da capacidade de abastecimento da região chega a 20%.

A situação exigiu um olhar atento da nova empresa, que já no primeiro dia à frente do saneamento do município, colocou uma série de ações em prática para melhorar o abastecimento de água para a população.

Entre as medidas já adotadas, a Rio+Saneamento instalou cinco grupos de geradores na Captação Ponte do Baião e na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Rio Dourado. A iniciativa permite a continuidade do abastecimento mesmo com as frequentes quedas de energia elétrica que ocorrem na região. Com isso, conforme média histórica avaliada, evita-se 40 horas por mês sem água nas torneiras da população.

Em seu primeiro dia de atuação, a nova concessionária também iniciou o serviço de dragagem da areia acumulada na Captação Ponte do Baião. Esta areia reduz a captação de água do Rio Macaé. A intervenção consiste na limpeza de todas as etapas do sistema de captação, aumentando a vazão de água para tratamento e distribuição em Rio das Ostras e Barra de São João.

Outra ação importante ainda na primeira semana de operação da Rio+Saneamento foi a instalação de uma bomba adicional no Rio Macaé. A ação aumentou o volume de água bruta disponível na estação de bombeamento de água da captação e, consequentemente, na Estação de Tratamento de Água, minimizando os efeitos da estiagem.

Todo este trabalho possibilita que a água do Rio Macaé, principal manancial de captação de água bruta da região, chegue à Estação de Tratamento (ETA) e seja distribuída com mais qualidade e regularidade em todo município. Ou seja, uma melhora na oferta dos serviços da Rio+Saneamento.

“Nossa atuação tem como objetivo garantir o fluxo de água bruta para as bombas da captação de Ponte do Baião, utilizando a máxima capacidade deste sistema. Buscamos, com essa ação, alcançar maior vazão de produção de água e conferir confiabilidade ao abastecimento da população de Rio das Ostras”, destacou Christian Portugal, superintendente operacional da Rio+Saneamento.

A Rio+Saneamento também está atuando fortemente na distribuição de água da cidade de Rio das Ostras. As equipes estão nas ruas 24 horas por dia, identificando e tratando problemas para melhoria do abastecimento dos clientes. Além disso, estão sendo instalados equipamentos para monitoramento remoto da rede de abastecimento, o que garantirá máxima agilidade na identificação e solução destes problemas.

A empresa está em atuação em toda Regional Serra Lagos, que tem cobertura ainda nas cidades de Bom Jardim, Trajano de Moraes, Macuco, Carmo e Sumidouro.

Canais de atendimento

A partir de agora, os moradores dos municípios atendidos contam com diversos canais de comunicação com a Rio+Saneamento. Um deles é pelo telefone no número 0800 772 1027 (Região Metropolitana e interior). O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp.

O aplicativo Cliente Rio+Saneamento traz um chat interativo, e os clientes também podem acessar o site riomaissaneamento.com.br, que reúne informações sobre serviços e endereços das lojas de atendimento, e agenciavirtual.riomaissaneamento.com.br. Nas redes sociais, a Rio+Saneamento tem perfis ativos no Instagram e no Facebook para estreitar a comunicação com o consumidor e, assim, oferecer o melhor atendimento.