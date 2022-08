O projeto foi firmado com o apoio da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Sindicato do Comércio de Rio das Ostras com parceria da Prefeitura de Rio das Ostras - Divulgação

O projeto foi firmado com o apoio da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Sindicato do Comércio de Rio das Ostras com parceria da Prefeitura de Rio das OstrasDivulgação

Publicado 13/08/2022 10:59

Rio das Ostras - A partir de setembro o projeto Sesc + Esporte chega aos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Com diversas modalidades esportivas, o projeto atenderá crianças e adolescentes de escolas públicas.

A definição da participação dos municípios aconteceu na manhã desta sexta, 12, no hotel do Sesc de Nova Friburgo.

O projeto foi firmado com o apoio da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Sindicato do Comércio de Rio das Ostras com parceria da Prefeitura de Rio das Ostras.

“Esta é mais uma ação importante que o Sesc vem trazer para Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. O esporte transforma a vida e traz perspectivas aos jovens”, contou Marcelo Ayres, presidente do Sindicato do Comércio.

Estiveram na reunião a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira, o subsecretário de Esporte, Fábio Pereira, e o presidente do Sindicomércio Marcelo Ayres.