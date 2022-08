O container fica instalado ao lado do Centro de Cidadania, no Loteamento Âncora - Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 19/08/2022 16:29 | Atualizado 19/08/2022 16:33

Rio das Ostras - O Programa “Café do Trabalhador” foi lançado na manhã desta sexta, dia 19, em Rio das Ostras. Estiveram presentes pessoas da comunidade, técnicos e autoridades municipais.

De segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, será servido um lanche com bebida quente, fruta e pão com manteiga por apenas R$ 0,50. O container fica instalado ao lado do Centro de Cidadania, no Loteamento Âncora. São 500 kits por dia.



