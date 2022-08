O Café do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, será servido um lanche com bebida quente, fruta e pão com manteiga por um preço simbólico de apenas R$ 0,50 - Divulgação

Publicado 24/08/2022 13:45 | Atualizado 24/08/2022 13:57

Rio das Ostras - Além do lanche reforçado de manhã, o Programa “Café do Trabalhador”, lançado no dia 19 de agosto, ao lado do Centro de Cidadania, no Loteamento Âncora, também oferece oportunidades de empregos para os moradores de Rio das Ostras, por intermédio do Banco de Empregos da Prefeitura de Rio das Ostras.

Charline, moradora de Ouro Verde, destacou a chance de trabalho. “Estou muito feliz com esta oportunidade de serviço. Fiz o meu cadastro no Banco de Empregos e fui selecionada para trabalhar aqui no Café do Trabalhador”.

Alceir, morador do Recanto, 53 anos e mais de um ano desempregado, procurou o Banco de Emprego e foi selecionado para trabalhar no Café do Trabalhador. “Estava fazendo bicos e tinha dificuldades por causa da minha idade em conseguir uma oportunidade. Fui ao Banco de Empregos e fiz meu cadastro. Graças a Deus agora estou empregado aqui”, completou.

CAFÉ DO TRABALHADOR – O Café do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, será servido um lanche com bebida quente, fruta e pão com manteiga por um preço simbólico de apenas R$ 0,50.

O container fica instalado ao lado do Centro de Cidadania, no Loteamento Âncora. São 500 kits por dia.