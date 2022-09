O edital foi publicado na quarta-feira, 21 de setembro, no Jornal Oficial (edição 1492) - Divulgação

O edital foi publicado na quarta-feira, 21 de setembro, no Jornal Oficial (edição 1492)Divulgação

Publicado 26/09/2022 19:48 | Atualizado 26/09/2022 19:50

Rio das Ostras - Para ampliar o quadro de médicos da Rede Municipal, melhorar e agilizar o atendimento à população, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras abriu um novo processo seletivo para contratação de diferentes especialidades. O edital foi publicado na quarta-feira, 21 de setembro, no Jornal Oficial (edição 1492).

Estão sendo contratados médicos anestesiologista, angiologista, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, endocrinologista, médico de família, médico do trabalho, ginecologista, obstetra, homeopata, intensivista, neonatologista, neurocirurgião, neurologista, neuropediatra, pediatra, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, socorrista e ultrassonografista.

Essas especialidades estavam incluídas no último Concurso Público Municipal e os profissionais aprovados já foram convocados para tomar posse. No entanto, para manter a qualidade e agilidade nos serviços de Atenção Básica e de Atenção Especializada, é necessário ampliar o número de médicos para atender à atual demanda.

“Estamos concentrando esforços para que não faltem profissionais de saúde para atender à população. Este é o sétimo edital de contratação publicado pelo Município este ano. A gestão municipal está trabalhando para que, muito em breve, a falta de algumas especialidades médicas seja um problema superado”, explica o secretário de Saúde, Denilson Santa Rosa.

INSCRIÇÕES – Os médicos interessados deverão enviar um currículo resumido e CPF, assim como os documentos comprobatórios exigidos no edital, de forma digital, em arquivo PDF, para o e-mail seletivomedicosemusaro@gmail.com. O período de inscrição será entre as 0h do dia 25/09/2022 (domingo) até as 23h59 do dia 01/10/2022 (sábado).