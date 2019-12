Juiz quebra sigilo de sócio de Flávio Bolsonaro, mas questiona cálculos do MP

Rio - O juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27.ª Vara Criminal do Rio, autorizou a quebra de sigilo do empresário Alexandre Santini, sócio do senador Flávio Bolsonaro e dono de 50% de uma loja de chocolates em sociedade com o parlamentar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Mais cedo, o senador acusou o juiz de "autorizar tudo o que o Ministério Público pede" e sem ter fundamentações. O magistrado, contudo, questionou cálculos apresentados do Ministério Público estadual (MPRJ) envolvendo o empreendimento ao deferir as medidas de busca e apreensões.



Em relatório à Justiça, a Promotoria afirma que a loja de chocolates Bolsotini teria sido utilizada para lavar dinheiro obtido em repasses de "rachadinhas" no gabinete de Flávio na época em que ele era deputado estadual.

Alexandre Santini, o sócio, seria "laranja" do senador para acobertar o uso de repasses da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para a compra e operação da loja.



A Promotoria se baseia em declarações de rendimentos e despesas de Flávio e sua mulher à época da aquisição do estabelecimento para afirmar que o casal não tinha "lastro financeiro" para bancar a aquisição e operação da unidade, repasses "incomparáveis" em relação ao volume de vendas da loja e retornos financeiros "absolutamente desproporcionais" e em curto espaço de tempo para Flávio.

LEIA MAIS! Advogado deixa a defesa de Queiroz



Um cálculo apresentado para acusar o parlamentar se refere à proporção média dos créditos em depósitos em dinheiro comparados ao crédito por meio de cartões de crédito e débito. Um cálculo apresentado para acusar o parlamentar se refere à proporção média dos créditos em depósitos em dinheiro comparados ao crédito por meio de cartões de crédito e débito.

Segundo o Ministério Público, a porcentagem da proporção média ficou em 40% - o dobro do que a loja de chocolates registrava antes de ser passada para Flávio (20%).



O indício mostraria que, após a troca de mãos, a Bolsotini registrou o dobro de pagamentos por dinheiro em espécie em comparação com o período anterior à gestão de Flávio.



A suspeita se baseia em dado informado pelo ex-proprietário da loja, Cristiano Correia Souza e Silva em depoimento aos investigadores.



"Ocorre que Cristiano Correia Souza e Silva afirmou algo diferente do que foi destacado pelo Ministério Público: ele disse que 'a proporção de dinheiro recebido era em torno de 20% do faturamento' e segui afirmando que 'na loja atual do depoente o recebimento em dinheiro no último mês foi de 16% do faturamento, 36% no crédito, 45% no débito e 3% no vale-alimentação'", afirma Flávio Nicolau.



O juiz efetuou novo cálculo, apontando que a proporção média, apesar de não superar 40%, "são bem superiores" ao informado por Cristiano.



"Assim, vê-se que a metodologia de cálculo adotada pelo Ministério Público é diferente da que foi adotada por Cristiano Correia Souza e Silva quando o mesmo prestou o referido depoimento. Cristiano Correia claramente se referiu ao faturamento total quando falou do percentual de 20%, não aos valores de recebimentos por cartões de crédito e débito, como afirmou o Ministério Público, o que faz uma grande diferença", continua o magistrado.