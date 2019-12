Menino que teve tema de aniversário do BRT visita sede da empresa e ganha crachá

Rio - O tema da festa do Marlon Emmanuel não foi nada convencional, não foi nem super-herói ou qualquer outro desenho da moda. O pequeno comemorou seis anos no último dia 21 e os pais escolheram algo que o filho adora: o BRT. Ao saber pelas redes sociais da paixão do menino pelos articulados, o Consórcio BRT Rio convidou Marlon Emmanuel para fazer uma visita ao Centro de Controle Operacional, onde foi recebido com uma festa surpresa preparada pelos colaboradores na tarde desta sexta-feira (27).

Ao entrar na sala onde toda operação é comandada, Marlon Emmanuel logo foi atraído pelas imagens dos articulados nas pistas exclusivas e dos passageiros nas estações. Ele ainda ganhou vários presentes num kit com articulados para montar, revistas para colorir e camisetas personalizadas do Clube do BRTzinho, lápis de cor e até um crachá. O sonho dele? “Eu quero é ser motorista”, contou o pequeno Marlon Emmnuel.



“Ele adora o BRT e com todos os articulados para montar que o Emmanuel ganhou aqui hoje, agora ele terá a sua própria frota em casa”, brincou a mamãe Rayanne Tavares.