Turista suíço baleado na Cidade Alta está em estado grave

Rio - O estado de saúde do turista suíço Michele Angelo Galli, 69 anos, é considerado grave, na manhã desta segunda-feira. Ele e a mulher, Miranda Pia Rigazzoni, foram atacados a tiros ao entrarem por engano na Comunidade Cidade Alta, em Cordovil , na Zona Norte do Rio, neste domingo. A idosa ficou ferida por estilhaços no braço, recebeu alta e prestou depoimento à polícia.

Eles passavam de carro pela região quando teriam visto criminosos assaltando no local e tentado fugir. Eles seguiam pela Rodovia Washington Luiz (BR-040) quando erraram o caminho. Ferido, Ângelo acabou batendo com o carro, uma Renault Captur branca com placa de Belo Horizonte (MG) na mureta de uma empresa que fica na Avenida Brasil, na pista sentido Centro.

Policiais militares de uma UPP que passavam na região socorreram os dois e os levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Sua mulher foi atendida, recebeu curativos nos ferimentos no braço e recebeu alta, sendo encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina), onde prestou depoimento.

Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam na manhã desta segunda-feira uma operação na Cidade Alta para localizar os criminosos envolvidos no crime. Até o momento, a Polícia Militar ainda não divulgou balanço da ação na comunidade.