Vídeo: explosão em casa no Alemão deixa um morto e feridos

Rio - Uma explosão em uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, deixou uma pessoa morta e aos menos três feridos, na noite desta terça-feira.

Informações iniciais apontam que o imóvel seria usado por como laboratório por traficantes. Bombeiros foram acionados às 22h e confirmaram o óbito e três feridos, todos homens com aproximadamente 25 anos, sem identificação. O estado de saúde desses sobreviventes, levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, é desconhecido.

Outras nove pessoas teriam ficado feridas, mas teriam sido socorridas por meios próprios para outras unidades de saúde.