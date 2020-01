Acessos a Copacabana são liberados após réveillon

Rio - Os acessos a Copacabana, Zona Sul da cidade, foram liberados na manhã desta quarta-feira, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). As vias foram interditadas às 7h30 da manhã da terça-feira em todos os sentidos para ônibus e táxis.

Ainda de acordo com o COR, a interdição das duas pistas da Avenida Atlântica permanecerá até 10h, quando será reaberta apenas a pista junto às edificações, que passará a funcionar com a mão invertida (em direção ao Leme), como acontece aos domingos e feriados. A pista junto à orla da Av. Atlântica seguirá fechada até 18h desta quarta-feira.

As pistas junto à orla das avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto também seguem fechadas para área de lazer, até 18h, mas sem funcionamento de reversível nas pistas junto aos prédios, que operam normalmente no sentido São Conrado.

Também foi iniciada a liberação ao tráfego da Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo). A área de lazer do Aterro do Flamengo permanece funcionando até as 18h de hoje.