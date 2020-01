Número de turistas bate recorde na cidade do Rio durante réveillon

Rio - O número de turistas bateu recorde durante a virada do ano na cidade . De acordo com a Riotur, o número é de 1,7 milhão, sendo 80% nacionais e 20% estrangeiros, em toda a cidade. Dentre os turistas nacionais, 59,3% são do gênero masculino e 40,7% são do feminino. Ao todo, 2,9 milhões de pessoas lotaram a Praia de Copacabana na passagem de ano.

Ainda de acordo com a Riotur, a maioria dos turistas vem de São Paulo, com 29,6%, seguido de Goiás com 14,1% e Rio Grande do Sul com 12,5%. Já os turistas internacionais, 62,1% são do gênero masculino e 37,9% do gênero feminino. A avaliação da estada na cidade foi de 8,6 em uma escala de 0 a 10.

No Réveillon Rio 2020, houve 100% de ocupação hoteleira na noite da virada. Copacabana e Leme foram os bairros mais procurados, com 95% de quartos reservados. O dado é da última pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio) realizada no dia 30 de dezembro.

Na sequência vieram Ipanema, Leblon, Flamengo e Botafogo com 94%, além de Barra da Tijuca e Centro com 90% de ocupação. A maior procedência é de turistas nacionais: 81% (São Paulo, Minas e Estado do Rio); entre os internacionais lideram Argentina, Chile e Estados Unidos.