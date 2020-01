Polícia Civil investiga explosão com mortes em casa no Alemão

Rio - A Polícia Civil investiga a explosão de uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, que deixou dois mortos e 11 feridos na noite desta terça-feira . Há informações de que o imóvel seria usado como laboratório por traficantes. De acordo com a 22ª DP (Penha), estão sendo apuradas as circunstâncias da explosão. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso.

A casa onde ocorreu a explosão fica próxima da UPP Fazendinha. Bombeiros foram acionados às 22h. No entanto, a corporação atendeu apenas um homem morto e outros três que ficaram feridos, todos homens com aproximadamente 25 anos, sem identificação. Os feridos foram levados para os hospitais Getúlio Vargas, na Penha, e Salgado Filho, no Méier, além da UPA do Alemão.



A direção do Getúlio Vargas identificou os cinco homens que deram entrada na unidade, três em estado grave: Wallace da Rocha Lourenço, Jânio Pereira da Costa e Clebio Serzedelo Morais de Abreu. Já Murilo Fernandes da Silva tem quadro de saúde estável. Fábio Daniel Diomedes Ferreira chegou morto no hospital.

Para o Hospital Municipal Salgado Filho, foram levados quatro feridos, todos sem identificação: um deles morreu e os outros estão graves, segundo a Secretaria de Saúde da cidade.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A Secretaria Estadual de Polícia Militar informou apenas que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foram acionadas para o local.

Parentes negam envolvimento com o tráfico

Parentes dos feridos que estavam no Hospital Getúlio Vargas negam o envolvimento dos jovens com o tráfico de drogas. Uma mãe, que não quis se identificar, disse que a família faria um churrasco em casa e que o filho estava indo buscar a churrasqueira quando recebeu uma ligação. "Meu filho disse que ia jogar bola. Não sei onde ele estava, não é envolvido com nada".

Uma outra mãe, que teve dois filhos feridos, nega a versão de que o local era um laboratório do tráfico. "Eles estavam num churrasco comemorando o ano novo". Uma irmã de um dos rapazes também partiu para a defesa: "Meu irmão é trabalhador. Tem dois filhos pequenos. Tinha saído para jogar bola".