Turista suíço baleado na Cidade Alta é transferido para o Hospital Samaritano, em Botafogo

Rio - Ainda em estado grave, o turista suíço Michelle Galli foi transferido, nesta terça, para o Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul da cidade. Ele, de 73 anos, e sua mulher, Rigazzone Miranda Pia, foram baleados no último domingo na Cidade Alta, na Zona Norte , e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na Penha, também na Zona Norte do Rio.

Ao ser procurado, o hospital informou que Rigazzone Miranda não autorizou a divulgação de mais informações sobre seu companheiro.

Relembre o caso

O casal de turistas suíços ficou ferido na tarde deste domingo, ao ser atacado a tiros depois de entrar por engano na Comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Eles passavam de carro pela região quando teriam visto criminosos assaltando no local e tentado fugir. O condutor do veículo, Michele Ângelo Galli, 73 anos, foi atingido no ombro e sua companheira, Rigazzone Miranda Pia ficou ferida por estilhaços.

Eles seguiam pela Rodovia Washington Luiz (BR-040) quando erraram o caminho. Ferido, Ângelo acabou batendo com o carro na pista, sentido Centro.

A idosa foi atendida, recebeu curativos e recebeu alta no dia seguinte, sendo encaminhada para 38ª DP (Brás de Pina) para prestar depoimento.