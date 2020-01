Ferido em explosão no Alemão é transferido de hospital; estado é gravíssimo

Rio - Um dos feridos na explosão de uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, especializado no tratamento de queimados, na noite desta quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, Murilo Fernandes da Silva está em estado gravíssimo. Outras cinco pessoas estão internadas com quadro grave em dois hospitais e três pessoas morreram