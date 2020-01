Bope faz operação no Morro do Dendê

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizam, na manhã desta quarta-feira, uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ainda no fim da madrugada foram registrados tiroteios na comunidade.

A ação do Bope visa coibir o tráfico de drogas na região. Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões durante a operação policial.

Ação do Bope terminou com morte do 'Bunitinho do Sextou' e mais três

Bunitinho do Sextou, No dia 5 de dezembro do ano passado, Diego de Farias Pinto, conhecido nas redes sociais como foi morto a tiros, durante uma operação do Bope no Morro do Dendê . Os outros três mortos eram empresários de Bunitinho: Jorge Tadeu Sampaio de Oliveira, 36, Jocelino de Oliveira Júnior, o Juninho, 36, e Sidiney Antunes Figueiredo. Todos, inclusive Bunitinho, foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, onde chegaram sem vida por volta da 1h.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro foram atingidos na Rua Catugi, em Tauá, nas proximidades do Dendê. A Polícia Militar disse que o Bope foi enviado ao Dendê para verificar uma denúncia sobre a reunião de lideranças do tráfico de drogas local em várias localidades da comunidade. Ao chegarem na região, eles teriam sido atacados pelos criminosos, quando houve confronto.

Ainda segundo a PM, depois dos disparos, três dos baleados foram encontrados em um veículo batido em um poste. O quarto estava em uma moto.

Foragido há 15 anos, chefão do Dendê é morto pela PM

Em junho de 2019, o chefe do tráfico do Morro do Dendê, Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, de 40 anos, foi morto durante uma operação da PM . Guarabu era um dos traficantes mais procurados do estado e estava foragido da Justiça há 15 anos.

Além dele, um de seus principais aliados e amigo de infância Gilberto Coelho de Oliveira, o Gil, e o homem apontado como seu sucessor, o ex-PM Antônio Eugênio de Souza Freitas, o Batoré, também morreram. Outros dois integrantes da quadrilha foram mortos na ação: Paulo Cesar da Costa, o Piu; e Tiago Farias Costa, o Logan.

Da facção Terceiro Comando Puro (TCP), Guarabu tinha uma longa ficha criminal, com 13 mandados de prisão em aberto por vários crimes. Tráfico de drogas e homicídio qualificado eram apenas alguns deles. Ele já foi condenado quatro vezes por homicídio e tráfico e suas penas somadas passam de 100 anos.