Idoso é espancado até a morte na Ilha do Governador

Rio - A Delegacia de Homicídios (DH) investiga a morte de Severino Penha da Silva, de 82 anos, encontrado com marcas de pancadas na cabeça, dentro de casa, no bairro Bancários, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para apurar qual objeto foi utilizado no crime.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 17ª DP (Ilha do Governador) foram acionados para o local e, posteriormente, a DH assumiu as investigações. Os policiais fizeram uma perícia no local e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Severino é o quinto idoso morto de maneira violenta no estado do Rio de Janeiro e um mês. Só em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio foram quatro casos. No sábado Adenir Nunes da Conceição foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos.