Defesa de suspeito de atacar sede do Porta dos Fundos entra com pedido de habeas corpus

Rio - A defesa do economista Eduardo Fauzi Richard Cerquise entrou com pedido de habeas corpus à Justiça do Rio, nesta quarta-feira (8), contra a prisão temporária. Ele é um dos suspeitos de ter participado do ataque com coquetéis molotov à sede da produtora Porta dos Fundos, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, na madrugada da véspera de Natal . Cinco dias depois, ele viajou para a Rússia, onde permanece foragido desde então Na manhã desta quinta-feira, Fauzi publicou um vídeo comemorando a decisão do desembargador Benedicto Abicari, da Sexta Câmara Cívil do Rio, em retirar o especial de natal do ar. Segundo a decisão, além da retirada do vídeo do streamming, a Justiça proibiu que sejam divulgados trailers, making of, propagandas ou qualquer alusão publicitária ao filme. Em caso de descumprimento, tanto a Netflix quanto o Porta dos Fundos terão que pagar multa diária de R$ 150 mil."Tremendo de frio de satisfação, de alegria, porque a Sexta Câmara Cível no Rio de Janeiro, se não me engano, mandou retirar, ainda que liminarmente, o especial blasfemo do Porta dos Fundos", Fauzi começou, em um vídeo gravado, na noite de ontem, em Moscou (assista mais abaixo). "Essa vitória é uma vitória de todo o povo brasileiro".