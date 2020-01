Reciclagem com toque humanitário

Os cuidados com o planeta estão em evidência cada vez mais, e a reciclagem virou rotina. Entretanto, para alguns projetos que coletam material reciclável, não basta a ajuda ecológica. Por tráws dos quilos de resíduos, criativos projetos sociais também garantem um retorno humano. Para eles, a principal recompensa é o sorriso sincero daqueles que ganharam um novo suporte graças à reciclagem.

Dentro de ONGs e grandes empresas, o toque humano conduz os projetos. Sobre pontos de coleta de material reciclável, o projeto Boti Recicla, da empresa de cosméticos Boticário, é o grande destaque brasileiro. Desde 2006, a rede coleta embalagens de cosméticos vazias nas mais de 3.700 lojas espalhadas pelo país e, depois, encaminham o material para cooperativas de reciclagem.

Mas a empresa também promove outro retorno. O grupo garante mudança para os associados, com a capacitação para os cooperados e melhoria das condições de vida para mais de mil famílias.

A preocupação com o humano também move outros projetos sociais, como o Minigentilezas, o Lacre do Bem, o Meias do Bem e o Programa Nacional de Reciclagem Faber Castell. Para o diretor de comunicação do Boticário, Gustavo Fruges, esses projetos devem ser incentivados. "As iniciativas provocam o debate sobre a importância da preservação do meio ambiente e aumento da conscientização, a partir de ações simples como a de não descartar no lixo comum embalagens plásticas vazias. Estamos atuando para construir um futuro cada dia mais sustentável", afirmou.