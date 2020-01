Comlurb recolhe mais de 48 toneladas de lixo após Bloco da Favorita

A operação especial contou com 242 garis e 38 agentes de limpeza urbana divididos em turnos, desde as 8h até meia-noite. Os serviços incluíram: varrição, esvaziamento de contêineres e papeleiras, e remoção de resíduos gerados pelos foliões.

A pré-limpeza ocorreu desde as 8h, na Avenida Atlântica, nas vias de acesso ao palco e na entrada das estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo do metrô. A operação especial foi concluída durante e após o evento, em diversos pontos, incluindo ruas transversais, do Posto Seis à Avenida Princesa Isabel, a Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro, e toda a área em frente ao palco.



Os garis trabalharam em toda a orla, do Posto Seis à Avenida Princesa Isabel, no calçadão, ciclovia, pista ao lado da ciclovia, canteiro central, e pista e calçada dos prédios. Foram disponibilizados 120 contêineres de 240 litros nos acessos ao evento, além dos 300 que foram colocados na faixa de areia pelo programa Praia Limpa, e a Companhia trabalhou com 32 veículos, entre compactadores, basculantes, pás carregadeiras e uma van lava jato para a lavagem das vias ao fim do evento, com água de reuso.

Confusão após o fim do bloco

Nas redes sociais, os foliões relataram que houve brigas, além de arrastões após a apresentação do bloco. Houve tumulto e os guardas municipais jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Até o momento, não há informações sobre feridos.