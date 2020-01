Polícia prendeu 28 pessoas durante abertura oficial do Carnaval em Copacabana

Rio - A abertura oficial do Carnaval 2020 no Rio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, terminou com 28 pessoas presas em flagrante, neste domingo. As prisões são relativas a roubos, furtos e tráfico de drogas. A apresentação do Bloco da Favorita também acabou em confusão na orla.

Segundo a Polícia Civil, foram realizados 85 registros de ocorrência no intervalo de 12 horas (de 12h Às 24h) durante a festa em Copacabana, relativos a crimes durante evento.

Os casos foram recebidos na 5ª DP (Mem de Sá), 12ª DP (Copacabana), 19ª DP (Tijuca) e Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), dentro de esquema especial de segurança montado para a abertura do carnaval. Também foram cumpridos um mandado de prisão e duas buscas e apreensão de menores.

Confusão após o fim do bloco

Nas redes sociais, os foliões relataram que houve brigas, além de arrastões após a apresentação do bloco. Houve tumulto e os guardas municipais jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Durante a ação, um policial que atuava na orla de Copacabana, também foi atingido na cabeça por uma garrafa. A PM informou que o agente foi socorrido ao Hospital Municipal Rocha Maia, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.