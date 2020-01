Funcionários da Viação Acari se reúnem com a empresa para decidir rumos de greve

Viação Acari vão se reunir com a companhia, na manhã desta sexta-feira, para tentar regularizar o pagamento de salários e do 13º atrasados. Por causa do atraso de dois meses do salário e do último 13º, Rio - Funcionários davão se reunir com a companhia, na manhã desta sexta-feira, para tentar regularizar o pagamento de salários e do 13º atrasados. Por causa do atraso de dois meses do salário e do último 13º, motoristas, cobradores, fiscais e profissionais do setor administrativo da empresa iniciaram uma greve nesta quinta-feira

O Sindicato dos Rodoviários Rio (Sintraturb) disse que, na tarde de ontem, entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pedindo a penhora da arrecadação dos consórcios Internorte e Transcarioca e da viação para que os pagamentos atrasados sejam regularizados em até 72h.

"Essa situação já vem se arrastando há cerca de dois meses, culminando agora com a paralisação dos profissionais da categoria. A situação do transporte público está cada vez maia caótica. Onze empresas já fecharam as portas e esse número ainda pode aumentar com a situação precária da Pégaso, Paranapuan e Vila Isabel. O transporte público está abandonado. Até onde vai essa crise?", indagou o vice-presidente do Sintraturb, José Carlos Sacramento.

De acordo com o sindicato, as cestas básicas dos funcionários estão em dia, mas o pagamento do salário é dividido em quatro parcelas todo mês. A manutenção dessa situação inviabilizaria qualquer tipo de negociação.

"Não queremos prejudicar o usuário, mas infelizmente com a falta de responsabilidade por parte da direção da empresa e do próprio consórcio, ele acaba pagando a conta", lamentou Sacramento.

A Viação Acari é responsável por oito linhas, que trafegam pelos consórcios Internorte e Transcarioca. A empresa opera trajetos a partir de Marechal Hermes, Rocha Miranda, Madureira, Abolição e Cascadura; são eles!

254 (Madureira x Candelária)

277 (Rocha Miranda x Candelária)

456 (Norte Shopping x Copacabana)

650 (Marechal Hermes x Engenho Novo)

667 (Madureira x Méier)

686 (Fazenda da Bica x Madureira)

457 (Abolição x Copacabana)

607 (Cascadura X Rio Comprido)

Nesta quinta, a Acari informou que estava buscando medidas emergenciais para minimizar os efeitos da paralisação. A companhia disse também que estava negociando a regularização dos pagamentos que estão em atraso, para normalizar a operação.

Já a Secretaria Municipal de Transportes disse que já acionou o consórcio responsável pela empresa para que tome as medidas necessárias previstas no contrato e reforçou a fiscalização.

"Vale lembrar que o pagamento de salários e benefícios é uma obrigação da empresa com seus funcionários", a pasta acrescentou, em nota.