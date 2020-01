Guandu recebe equipamento que será usado para aplicação de carvão ativado na água

Rio - A Estação de Tratamento do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu, na manhã desta sexta-feira, um dos equipamentos que serão usados para a aplicação de carvão ativado pulverizado para tratar a água da Cedae. A peça veio de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo.

No total, a estação vai receber um silo, dois tanques, uma caixa dosadora e uma bomba. O maquinário será acoplado à linha de produção da Guandu para que a água seja filtrada com o carvão.

De acordo com a companhia, o equipamento será montado imediatamente para o carvão seja aplicado no início do tratamento da água a partir da próxima semana . O produto e o equipamento foram comprados na última sexta-feira.