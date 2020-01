Viação Acari diz que pagará atrasados no fim do mês; motoristas voltam parcialmente ao trabalho

Rio - Após a reunião realizada na tarde desta sexta-feira , entre a direção do Sindicato dos Rodoviários Rio (Sintraturb) e representantes da Viação Acari, ficou acordado que a empresa realizará no próximo dia 27, o pagamento dos salários atrasados e do 13°. Por causa do atraso de dois meses no pagamento e do benefício, motoristas, cobradores, fiscais e profissionais do setor administrativo da empresa iniciaram uma greve nesta quinta-feira.

Segundo o vice-presidente do sindicato, José Carlos Sacramento, a decisão não teve o apoio de todos os motoristas e cobradores, apenas parte dos funcionários concordaram em voltar a trabalhar. José Calos calcula que dos cerca de 160 ônibus que fazem parte da frota da empresa, apenas 40 voltaram para as ruas na tarde desta sexta-feira.

Na tarde de ontem, o Sintraturb entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pedindo a penhora da arrecadação dos consórcios Internorte e Transcarioca e da viação para que os pagamentos atrasados sejam regularizados em até 72h.

De acordo com o sindicato, as cestas básicas dos funcionários estão em dia, mas o pagamento do salário é dividido em quatro parcelas todo mês. A manutenção dessa situação inviabilizaria qualquer tipo de negociação.

A Viação Acari é responsável por oito linhas, que trafegam pelos consórcios Internorte e Transcarioca. A empresa opera trajetos a partir de Marechal Hermes, Rocha Miranda, Madureira, Abolição e Cascadura; são eles!

254 (Madureira x Candelária)

277 (Rocha Miranda x Candelária)

456 (Norte Shopping x Copacabana)

650 (Marechal Hermes x Engenho Novo)

667 (Madureira x Méier)

686 (Fazenda da Bica x Madureira)

457 (Abolição x Copacabana)

607 (Cascadura X Rio Comprido)

Em nota, a Viação Acari informou que continua buscando medidas emergenciais para minimizar os efeitos da paralisação de seus funcionários, que teve início quinta-feira.

"A empresa está negociando a regularização dos pagamentos que estão em atraso, a fim de normalizar a operação. Das oito linhas que a empresa opera, três estão em funcionamento", disse a empresa, em nota.