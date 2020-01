Operação Copacabana Presente apreende 17 facas no primeiro dia do programa

Rio - Nas primeiras horas da Operação Copacabana Presente, inaugurada nesta segunda-feira, os agentes vasculharam canteiros, árvores, praças e bueiros e localizaram 17 facas, estiletes e serras. Essa é a 19ª região do estado a receber o programa e a primeira a funcionar diariamente durante 18h.

De acordo com o governador, o programa é bem-sucedido por aproximar os agentes da população e por realizar um trabalho de assistência social nos locais onde funciona.

A sede do Copacabana Presente ficará, inicialmente, na Rua Figueiredo Magalhães, na esquina com Rua Tonelero. No decorrer do programa, a base se tornará volante para atender outros pontos.



Além dos agentes fixos, a operação contará ainda com 30 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O patrulhamento é feito a pé, de bicicletas, motocicletas e carros.