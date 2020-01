Suspeito de matar passageiro em assalto a ônibus no Rio é baleado em operação da PM em Niterói

Rio - Um suspeito de matar um passageiro em um assalto a ônibus em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, no dia 7 de janeiro, foi baleado durante um tiroteio com a Polícia Militar, nesta segunda-feira, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, o suspeito foi identificado apenas como VK. Ele foi ferido durante uma ação do 12º BPM (Niterói) na comunidade Buraco do Boi e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Apontado como autor do latrocínio ocorrido no ônibus da linha 864 (Campo Grande - Bangu), no último dia 7, o criminoso de vulgo "VK" foi ferido durante operação do #12BPM na comunidade Buraco do Boi, em Niterói, no início da noite desta segunda.

O facínora foi socorrido ao HEAL. pic.twitter.com/e8SMASsK9K — PMERJ (@PMERJ) January 21, 2020

O passageiro da linha 864 foi morto próximo à comunidade do Sapo, na Avenida Santa Cruz. A vítima foi identificada como Mauro de Souza Oliveira. A linha faz o itinerário Campo Grande x Bangu, na Zona Oeste do Rio e acumula relatos sobre este tipo de crime nas redes sociais. Segundo usuários, o local mais comum para a ação dos criminosos é próximo à uma unidade do Detran, na mesma via.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará. No local, duas pessoas foram encontradas feridas. As vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Senador Camará, mas Mauro não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.