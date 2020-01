Matrícula na rede estadual de ensino vai até esta quarta-feira

Secretaria estadual de Educação (Seeduc) abriu, nesta terça-feira, a segunda fase de matrículas para a rede de ensino. Os candidatos não alocados na 1ª fase têm até amanhã para escolher a escola de seu interesse no site Rio - Aabriu, nesta terça-feira, a segunda fase de matrículas para a rede de ensino. Os candidatos não alocados na 1ª fase têm até amanhã para escolher a escola de seu interesse no site Matrícula Fácil

Os estudantes que se inscreveram na primeira etapa e foram alocados, mas não confirmaram matrícula; e os alunos dos ensinos Fundamental e Médio que não participaram da 1ª fase poderão se inscrever a partir de quarta na 2ª fase.



A rede estadual também vai abrir mais de 1.600 vagas em três novas escolas da capital, em imóveis que foram comprados pela Seeduc. No Colégio Estadual Deborah Mendes de Morais, antigo Colégio Figueiras, em Pedra de Guaratiba, serão abertas 590 oportunidades. No Colégio Estadual Rodrigo Otávio Filho, antigo Colégio Republicano, em Vaz Lobo, serão cerca de 600 vagas. Já no Colégio Estadual Mato Grosso, antigo Colégio Futuro VIP, a Seeduc ofertará mais de 450 oportunidades.

Após o cadastro, o aluno ou o responsável terá dois dias para confirmar a matrícula diretamente na escola selecionada.