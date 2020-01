Jovem de 20 anos é atropelado por BRT na Penha

Rio - Um jovem de 20 anos foi atropelado, na manhã desta terça-feira, por um articulado do BRT Transcarioca, na Penha, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 7h, na pista sentido Alvorada do corredor, na altura da estação Pastor José Santos.

De acordo com o consórcio BRT, ele, que não teve a identificação revelada, estava andando pela pista exclusiva, quando foi atingido por um ônibus.

A vítima foi socorrida por agentes do quartel de Ramos do Corpo de Bombeiros no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O BRT reforça que "apesar de trafegar em velocidade inferior àquelas das faixas para automóveis, um veículo de BRT tem peso consideravelmente maior do que os ônibus convencionais e por isso precisam de mais tempo e espaço para realizarem a frenagem total".

"O consórcio BRT Rio apela aos pedestres que observem as sinalizações e equipamentos de segurança no trânsito", pediu.