Vídeo: passageiros se protegem dentro de ônibus de tiroteio no Alemão

Rio - Passageiros que estavam dentro de um ônibus da linha 313 (Olaria x Praça Tiradentes) ficaram no meio de um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta terça-feira. Eles tiveram que se abaixar dentro do veículo por causa dos disparos.

O veículo estava na altura da Rua Uranos, entre a Joana Fontoura e a Dr. Noguchi, nas proximidades do Morro do Adeus, em Bonsucesso, quando passageiros e o motorista foram surpreendidos pelo fogo cruzado. Outros motoristas que dirigiam pela região se assustaram e alguns chegaram a voltar na contramão; confira!

UM MORTO

O tiroteio na região aconteceu por causa de um confronto entre traficantes e PMs. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Intervenção Tática da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (GIT/CPP) e da UPP Adeus/Baiana estavam checando informações no Morro do Adeus quando foram atacados por traficantes.

Houve troca de tiros, quando um dos criminosos foi baleado. Ele, que não teve a identificação revelada, foi socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, com a numeração raspada, 16 granadas e um radiotransmissor.

Galeria de Fotos Carros voltaram na contramão na hora do tiroteio Reprodução / Internet PMs em um dos acessos ao Morro do Adeus Reprodução / Internet PMs em um dos acessos ao Morro do Adeus Reprodução / Internet Passageiros tiveram que se jogar no chão Reprodução / Internet PMs em um dos acessos ao Morro do Adeus Reprodução / Internet Material apreendido na ocorrência envolvendo traficante que morreu Divulgação / Polícia Militar

TERCEIRO DIA DE TIROTEIO

Os tiroteios no Morro do Adeus já acontecem pelo terceiro dia consecutivo. Nesta terça, além do fim da manhã, também houve relatos de disparos por volta das 8h30 e das 9h30.