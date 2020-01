ISP: 2019 registrou o menor número de homicídios dolosos desde 1991

Rio - Os crimes violentos letais intencionais – que incluem homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte – registraram queda de 20% em 2019 no estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nesta terça-feira. Foram 4.154 vítimas em 2019 contra 5.180 em 2018. Este foi o menor número para o período nos últimos 20 anos. Na comparação mensal com dezembro de 2018, o recuo foi de 7%.



Os homicídios dolosos caíram 19% em 2019 quando comparados com o ano de 2018. Foram 3.995 vítimas no ano passado e 4.950 em 2018. Esse é o menor número de vítimas para o acumulado do ano desde o início da série histórica, em 1991. Na comparação com dezembro de 2018, o declínio foi de 6%.



Os roubos seguidos de morte (latrocínio) registraram diminuição de 34% entre janeiro e dezembro de 2019, quando comparado com o mesmo período de2018. Em 2019, foram 115 vítimas, o menor para o período desde 1991. O número de policiais civis e militares mortos em serviço atingiu o menor número desde 2015: foram 22 policiais mortos em 2019.



Já as mortes por intervenção de agente do Estado recuaram pelo quinto mês seguido no ano: 195 casos em julho, 173 em agosto, 154 em setembro, 144 em outubro, 135 em novembro e 124 em dezembro. Na comparação com o ano de 2018, o indicador apresentou um aumento de 18%.



Crimes contra o patrimônio registram o menor índice desde 2016



Os crimes contra o patrimônio apresentaram resultados significativos no ano passado. O indicador roubo de veículo fechou o ano com queda de 24% em relação a 2018 – foram roubados menos 12.348 veículos (39.749 roubos em 2019 e 52.097 em 2019). Em relação a dezembro de 2018, o declínio foi de 18%.



Nos roubos de carga, a diminuição foi de 19% em relação a 2018. Foram 7.455 casos no ano passado contra 9.182 em 2018. No mesmo período, os roubos de rua (soma de roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo) caíram 8% em relação a 2018, de 130.620 roubos para 120.456 em 2019 – menos 10.164 roubos. Em relação a dezembro, o recuo foi de 19%. Também no mês de dezembro, o indicador registrou o menor valor desde março de 2017.



Armas apreendidas

Ano passado, as polícias Civil e Militar apreenderam 23 armas de fogo por dia no estado, contabilizando um total de 8.423 armas retiradas de circulação. Destas, 550 eram fuzis: foi o maior número deste tipo de armamento recolhido nos últimos 12 anos, um aumento de 11% em comparação com o ano de 2018.



Comparação anual por Área Integrada de Segurança Pública (AISP)



Em 2019, cinco Áreas Integradas de Segurança Públicas (AISP) apresentaram reduções expressivas dos principais indicadores, quando comparado com 2018. Na capital, a AISP 41 (Irajá e adjacências) registrou a maior queda nos roubos de veículos e a AISP 16 (Bonsucesso e adjacências) teve a maior diminuição em roubo de carga. Na Baixada Fluminense, a AISP 15 (Duque de Caxias) se destacou por ter apresentado o maior declínio em morte por intervenção de agente do Estado e em roubo de rua e a AISP 24 (Queimados e adjacência) teve a maior redução nos homicídios dolosos.



A AISP 7 (São Gonçalo) registrou o segundo maior recuo em roubos de veículo e terceira maior redução em roubo de carga e em roubo de rua.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos Registros de Ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de dezembro.