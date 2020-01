Operação Segurança Presente inaugura base em Bonsucesso nesta quarta-feira

Rio - A Operação Segurança Presenta chega em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira. Esta será a a 20ª base do programa. O patrulhamento irá cobrir o centro comercial do bairro passando pela praça das Nações, e pelas estações do BRT Santa Luzia até a estação Cardoso de Moraes, em Ramos.

A operação funcionará diariamente, das 6h às 22h, e contará diariamente com 40 policias militares. O patrulhamento será feito a pé, de motocicletas e viaturas.



Sobre o Segurança Presente



De acordo com a Operação Segurança Presente, o objetivo do programa é promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realiza ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.



O programa já está presente na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel e Copacabana.