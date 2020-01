PM realiza operação no Complexo da Penha

Rio - Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma operação nas comunidades da Vila Cruzeiro e do Parque Proletário, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. De acordo com moradores, a troca de tiros intensa acontece desde da madrugada.

Segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio RJ (OTT-RJ), houve registro de tiroteio e barulhos de bomba nas localidades Cascata, B13, Merendiba, Sacopã, Rua 8, rua A e Terrinha.

Também há relato de troca de tiros na região do Morro do Sereno e Morros da Caixa d'Água, que fazem parte do Complexo da Penha. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.



De acordo com a assessoria da Light, equipamentos foram perfurados por disparos e cerca de 1.400 moradores da comunidade estão sem luz. Uma equipe que estava na Vila Cruzeiro teve que sair do local quando o confronto começou, mas não houve feridos.