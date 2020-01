Witzel sanciona lei que proíbe censura a manifestações em estádios esportivos

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou uma lei que proíbe a censura e assegura livre manifestação em estádios esportivos no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira.

O texto da lei 8708 destaca que é permitida a "utilização de camisas, faixas, cartazes, bonés, bandeiras, além de outras formas de expressão", além de enfatizar que é proibida por "organizadores, agentes de segurança privados ou públicos a censura prévia". A multa em caso de descumprimento é de R$ 177,50. Em caso de reincidência, a pena pode chegar a R$ 1.065.

O texto reforça que a livre manifestação é válida tanto para organizadas quanto para para torcedores individuais. A lei também responsabiliza, na forma da lei, quem proferir mensagens racistas, homofóbicas, de intolerância religiosa ou de incitação à violência.

Durante a partida entre Botafogo e Ceará, no Estádio Nilton Santos, agentes da PM retiraram uma faixa com os dizeres "Botafogo Antifascismo" se baseando no Estatuto do Torcedor, que diz que "são proibidas bandeiras "para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável".