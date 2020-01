Morador é morto por bala perdida durante confronto na Vila Cruzeiro

Rio - Um morador foi morto por uma bala perdida na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Samuel Menezes da Conceição, 47 anos, foi atingido na cabeça durante um tiroteio na comunidade. Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) fazem operação desde a madrugada no conjunto de favelas

As circunstâncias da morte de Samuel, que era presbítero da Assembleia de Deus - Ministério Transformando Vidas, em Olaria, ainda são desconhecidas. Em nota, a PM se limitou a dizer que, "pouco depois, uma equipe da CPP esteve no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e constatou a entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo".

A igreja evangélica a qual Samuel era associado lamentou a sua morte. "O ministério transformando vidas lamenta a perda do nosso presbítero Samuel. Aos familiares quero que saibam que estamos a disposição para ajuda los no que for necessário . Estaremos em oração pedindo a Deus força e consolo para todos (sic)", diz o texto, publicado em rede social. Samuel deixa esposa e quatro filhos.

Denúncias de abusos de policiais

Relatos que circulam nas redes sociais dão conta que policiais estão invadindo as casas de moradores. A Polícia Militar disse "estar atenta aos relatos e imagens" e que denunciam supostos excessos cometidos por policiais durante a operação.

"A corporação não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e, caso sejam comprovados, serão devidamente responsabilizados. Os canais da Corregedoria são : Aplicativo WhatsApp pelo número (21) 97598-4593, por telefone pelo número (21) 2725-9098 ou ainda pelo e-mail denuncia@cintpm.rj.gov.br", disse em nota.

De acordo com moradores, a troca de tiros intensa acontece desde da madrugada. Segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio RJ (OTT-RJ), houve registro de tiroteio e barulhos de bomba nas localidades Cascata, B13, Merendiba, Sacopã, Rua 8, rua A e Terrinha.

Também há relato de troca de tiros na região do Morro do Sereno e Morros da Caixa d'Água, que fazem parte do Complexo da Penha. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

De acordo com a assessoria da Light, equipamentos foram perfurados por disparos e cerca de 1.400 moradores da comunidade estão sem luz. Uma equipe que estava na Vila Cruzeiro teve que sair do local quando o confronto começou, mas não houve feridos.

Parte do Complexo do Alemão também sem luz

Os moradores da comunidade do Complexo do Alemão também tem sofrido com a intensa troca de tiros na comunidade desde domingo por conta de guerra entre facções rivais. Com isso, algumas localidades do conjunto de favelas também está sem luz.

A companhia de luz informou que também há necessidade de reparos na região do Alemão e no Morro do Adeus de equipamentos atingidos por tiros, mas que os confrontos estão impedindo o trabalho das equipes. Pelo menos 30 imóveis estão sem energia.

