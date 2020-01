Torcedores depredam trens da Supervia após clássico entre Vasco e Flamengo

Rio - A SuperVia registrou novos casos de vandalismos em trens por torcedores após o jogo entre Vasco e Flamengo, na noite desta quarta-feira. De acordo com a companhia, dois trens extras do ramal Japeri tiveram quatro janelas arrancadas e um trem extra para Santa Cruz teve 10 janelas totalmente destruídas.

Janelas destruídas em trem do ramal Santa Cruz - Divulgação / SuperVia Além disso, um passageiro furtou uma câmera de segurança da estação do Méier quando o trem extra para Santa Cruz parou na plataforma. A concessionária disse que as composições danificadas foram retiradas de circulação e enviadas à oficina para a reposição das janelas. A previsão do fim dos reparos é de 48h.

Ainda segundo a SuperVia, em 2019 foram contabilizadas 298 ocorrências de janelas e visores de porta arrancados durante as viagens. Já em 2018, foram 186 casos desse tipo.

A empresa ressaltou que, de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública nos trens e estações é uma atribuição do governo do estado, que atua por meio do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).

BALEADO EM BRIGA DE TORCIDAS

Antes do inicio do jogo de ontem, houve uma briga entre torcedores do Flamengo e Vasco em uma praça no bairro Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana do estado.