Cedae fará investimento de R$ 120 milhões em Guandu ainda neste ano

Rio - A Cedae anunciou que fará um investimento de R$ 120 milhões na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu ainda neste ano. O valor faz parte dos R$ 700 milhões que serão aplicados na modernização da ETA até 2022.

De acordo com a companhia, os investimentos em saneamento na região serão ampliados com a concessão da estação. Ao todo, são cerca de R$ 32 bilhões, "o que permitirá avançar com celeridade, principalmente quando falamos de esgotamento sanitário, que historicamente não acompanhou o desenvolvimento das cidades e não alcançou grandes avanços nos últimos anos".

LEIA MAIS! Consumidores da Cedae se preparam para os prejuízos com a água

CARVÃO ATIVADO

Nesta quinta-feira, a estação do Guandu começou a aplicar carvão ativado pulverizado no tratamento da água . O material será utilizado para reduzir o gosto e o cheiro de terra provocados pela substância orgânica geosmina e que vêm sendo percebidos na água fornecida pela Cedae, há cerca de três semanas.

Paralelamente, a Defensoria Pública estadual abriu um procedimento para investigar a possibilidade de indenização aos consumidores da companhia. O processo é devido aos problemas da qualidade da água provida pela empresa.



De acordo com a defensoria, o procedimento poderá resultar em três ações: uma delas é no arquivamento do processo, a segunda é em um acordo com a Cedae a fim do ressarcimento dos consumidores, ou ainda, em um ajuizamento de ação coletiva visando a indenização coletiva.