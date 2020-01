MP pede júri popular para acusados de matar Marielle e Anderson

Rio - O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado (MPRJ) confirmou que pediu à Justiça que que Ronnie Lessa e Élcio Queiroz sejam levados a júri popular pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quarta-feira.

O Gaeco quer Ronnie e Élcio — presos preventivamente em março de 2019 e levados para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia — sejam separados em penitenciárias distintas até o julgamento. O órgão quer evitar que os dois combinem versões sobre o crime.

De acordo com a reportagem da Folha de S.Paulo, os promotores apontam que houve tentativa de fuga de Lessa e Élcio de suas prisões, em 12 de março de 2019, motivo pelo qual devem ser mantidos em penitenciárias federais.

Marielle e Anderson foram mortos no dia 14 de março de 2018.

