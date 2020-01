Delegacia de Homicídio da Capital (DHC) prendeu, na manhã desta segunda-feira, um suspeito de ter participado da Rostan Honorato da Silva. A identidade dele não foi divulgada. Rio - Aprendeu, na manhã desta segunda-feira, um suspeito de ter participado da morte do sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) . A identidade dele não foi divulgada.

São Sebastião. Ele ficou internado no Hospital Central da PM, no Estácio, até sábado, O policial foi baleado na última quarta, durante uma operação na comunidade. Ele ficou internado no, no, até sábado, quando não resistiu aos ferimentos

Além do envolvido no assassinato do sargento, outro homem acusado de participação de uma morte em São Paulo foi capturado na ação, que contou com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ele também não teve a identidade revelada.

Polícia Civil diz que outros dois envolvidos na morte do sargento do Bope seguem foragidos. Ação aconteceu na comunidade São Sebastião - Reprodução / Internet diz que outros dois envolvidos na morte do sargento doseguem foragidos.

A operação para as prisões desta segunda começaram logo no começo da manhã. Moradores filmaram helicóptero da Core dando voos rasantes pela região; confira alguns vídeos!